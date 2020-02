RIETI - E’ risultato negativo anche al secondo test del tampone faringeo al quale ieri, 26 febbraio, è stato sottoposto all'istituto Nazionale Malattie Infettive "Spallanzani" di Roma, il cinquantenne sindacalista emiliano, reatino d’adozione che martedì, da Antrodoco, era stato trasferito nella struttura medica della Capitale a bordo di un'ambulanza dell'Ares118 partita da Posta dopo aver manifestato dubbi su un suo possibile contagio da coronavirus per essere entrato in contatto con persone attualmente in quarantena.



Anche il primo test, martedì mattina, aveva dato esito negativo.



In giornata, l'uomo sarà dimesso dallo Spallanzani e potrà fare rientro a casa. Ultimo aggiornamento: 09:37