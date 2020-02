Coronavirus, quindicenne di Rieti e la mamma ricoverati a Roma: ma esami scongiurano contagio

RIETI - Un ragazzo di 15 anni di Rieti è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma per accertamenti in merito al coronavirus. Con il giovane anche la mamma che vive con lui.



Il giovane studiava a Hong Kong ed è rientrato in Italia tre giorni fa. Mercoledì ha accusato alcune linee di febbre e la mamma lo ha fatto visitare dal medico di famiglia che, per precauzione, ha avvertito l'Asl di Rieti.



La direzione sanitaria dell'ospedale, essendo il ragazzo rientrato da Hong Kong - anche se non da una delle zone a rischio - ha quindi deciso di trasferire il quindicenne e la mamma allo Spallanzani per gli accertamenti del caso.



ULTIM'ORA

Fortunatamente, gli esami eseguiti poco fa hanno scongiurato il contagio.