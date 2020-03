LA SITUAZIONE INDICATA DALLA ASL ALLE 12.30 NEL REATINO:

Ultimo aggiornamento: 12:58

RIETI - In isolamento volontario domiciliare anche il medico di base che ha visitato la donna cinese, residente a Passo Corese attualmente ricoverata allo Spallanzani e sottoposta al tampone faringeo per riscontrare l’eventuale positività al Covid-19. I risultati degli esami non sono stati ancora resi noti.Il dottore e i suoi familiari (sono in tutto quattro persone in quarantena) in via precauzionale in attesa di ricevere l’esito dei test si sono messi in isolamento volontario e hanno avvertito la Asl di Rietti che, tramite il reparto di Igiene e sanità pubblica diretto dal dottor Pietro Dionette, è in costante contatto telefonico con loro, al pari di quanto accade con gli altri cittadini isolati.Ore 12,30: presso la Direzione Aziendale della Asl di Rieti si è riunita l’Unità di Crisi aziendale COVID-19 per analizzare le azioni assunte dalle Strutture preposte per la prevenzione della salute pubblica sul territorio della provincia di Rieti.All’esito delle indagini eseguite, al momento, risultano in isolamento fiduciario 6 persone, tutti risultano asintomatici. 1 soggetto sintomatico sospetto è attualmente allo Spallanzani.Al momento, in provincia di Rieti, non vi sono casi da infezione da coronavirus.