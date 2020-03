RIETI - Coronavirus, all’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore si evidenziano 5 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 residenti nel comune di Rieti.

In provincia di Rieti salgono pertanto a 41 i soggetti positivi al test Covid 19.

I soggetti sono residenti nei comuni di Rieti, Fara in Sabina, Cantalupo, Poggio Bustone, Contigliano, Poggio Moiano, Torri in Sabina, Borgorose, Poggio Mirteto, Stimigliano.

24 soggetti sono in sorveglianza domiciliare presso il proprio domicilio, mentre 17 sono ricoverati presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti.

Presso l’Unità di Malattie Infettive sono ricoverati inoltre 5 pazienti sospetti al Covid 19.

Risultano in sorveglianza domiciliare 195 soggetti: di questi, 171 sono asintomatici, mentre 24 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid 19 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Gli operatori del Servizio di Igiene pubblica (Isp) della Asl di Rieti, seguendo scrupolosamente i protocolli attivati dal Ministero della Salute e le disposizioni della Regione Lazio, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano tutte le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti, assicurando il contenimento dell’epidemia.



