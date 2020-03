RIETI - Coronavirus, all’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore si evidenziano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 residenti due nel comune di Rieti (uno è un vigile del fuoco della caserma di Rieti) uno nel comune di Fara in Sabina e uno nel comune di Stimigliano.

In provincia di Rieti salgono pertanto a 36 i soggetti positivi al test Covid 19.

In particolare: 10 soggetti residenti nel comune di Fara in Sabina: 7 in sorveglianza domiciliare, 2 ricoverati presso l’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale de’ Lellis, 1 ricoverato presso l’Unità di Malattie Infettive dell’ospedale de’ Lellis di Rieti.

11 soggetti residenti nel comune di Rieti: 5 soggetti in sorveglianza domiciliare, 5 pazienti ricoverati presso l’Unità operativa di Malattie Infettive dell’ospedale de Lellis, 1 paziente ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale de’ Lellis.

2 soggetti residenti nel comune di Cantalupo in sorveglianza domiciliare.

1 soggetto residente nel comune Poggio Bustone in sorveglianza domiciliare.

5 soggetti residenti nel comune di Contigliano: 1 paziente ricoverato presso l'Unità di Malattie Infettive dell'ospedale de' Lellis di Rieti, 1 paziente ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale de’ Lellis di Rieti e 3 soggetti in sorveglianza domiciliare presso la propria abitazione.

1 soggetto residente nel comune di Poggio Moiano in sorveglianza domiciliare.

1 soggetto residente presso il comune di Torri in Sabina in sorveglianza domiciliare.

1 soggetto residente nel comune di Borgorose, ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale de’ Lellis di Rieti.

2 soggetti residenti nel comune di Poggio Mirteto: 1 in sorveglianza domiciliare e 1 ricoverato presso l’Unità di Terapia Intensiva dell’ospedale de’ Lellis di Rieti.

2 pazienti residenti nel comune di Stimigliano: 1 ricoverato presso l’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, 1 soggetto in sorveglianza domiciliare.

Presso l’Unità di Malattie Infettive sono ricoverati inoltre 5 pazienti sospetti al Covid 19.

Risultano in sorveglianza domiciliare 188 soggetti: di questi, 172 sono asintomatici, mentre 16 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid 19. 20 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Gli operatori del Servizio di Igiene pubblica (Isp) della Asl di Rieti, seguendo scrupolosamente i protocolli attivati dal Ministero della Salute e le disposizioni della Regione Lazio, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano tutte le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti.

Ultimo aggiornamento: 16:26

