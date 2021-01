Coronavirus, alunno delle medie di Forano positivo: classe e docenti in quarantena. Il 2 febbraio tamponi a Gavignano

RIETI - Nuova positività nelle scuole di Forano. La Asl ha disposto la quarantena per tutti gli studenti di una classe delle Medie, i docenti e il personale Ata entrati in contatto con il positivo, in attesa dei tamponi che verranno eseguiti il due febbraio a Gavignano.

"Ho ricevuto la nota della dirigente scolastica, comprensiva della comunicazione Asl - spiega il sindaco di Forano Marco Cortella - che comunica la positività al covid-19 di un alunno della classe 3D delle medie di Forano. La Asl ha disposto la quarantena della classe, monitorerà e gestirà la situazione di concerto con la direzione scolastica. La quarantena è prevista fino al 5 febbraio 2021. È evidente che tutti i 21 bambini dovranno effettuare il tampone, ho quindi richiesto alla direzione generale della Asl di eseguirli a Gavignano, nel piazzale antistante alla stazione ferroviaria. La Asl, che ringrazio, mi ha risposto e ha acconsentito che i tamponi vengano effettuati a Gavignano il 2 febbraio 2021 dalle ore 9.30. Tutti gli interessati verranno avvertiti dalla stessa unità scuole covid-19 Asl di Rieti e dalla direzione scolastica. Auspicando che non ci siano ulteriori positivi saluto tutti i bambini e le famiglie - conclude Cortella - nonché tutti gli altri positivi, che mi auguro si negativizzino il prima possibile".

