Coronavirus: bar resta aperto e somministra bevande dopo le 18, maxi multa della Finanza. Sanzionate anche dodici persone sorprese in giro senza mascherina

RIETI - Proseguono i controlli a vasto raggio della Finanza di Rieti in materia di prevenzione anti-Covid. In questo contesto, in controlli che hanno coinvolto anche le Tenenze di Antrodoco e Poggio Mirteto, è stato sanzionato un esercizio commerciale del Cicolano, con il titolare sorpreso a somministrare bevande ben dopo le 18.

Altri cinque esercizi commerciali sono stati sanzionati per aver messo in vendita mascherine e termoscanner irregolari.

Nell'ambito della maxi-operazione delle Fiamme Gialle sono stati sanzionati anche dodici soggetti sorpresi in giro senza la mascherina.

