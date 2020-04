RIETI - «Finalmente ti ho sconfitto: è stata una sfida e oggi posso ufficialmente dire di averla vinta». Sì, perché il coronavirus è battibile e per uno tenace e caparbio come Federico Ottaviani, che di professione fa l'infermiere presso il carcere di Rieti, ma che in un campo di calcio ha sempre spinto forte sulla fascia destra in cerca del varco giusto per servire assist ai suoi compagni di squadra, non poteva essere altrimenti.

La storia

Ma dal giorno che Federico ha scoperto la positività al coronavirus (era il 31 marzo) sono stati comunque giorni duri, carichi di pensieri, acuiti da un isolamento domiciliare al quale sono dovuti sottostare anche il padre, la madre e il fratello, anche loro affetti da CoVid-19.

«Diciotto giorni complicati - racconta Federico Ottaviani - più sotto l'aspetto emotivo, che da un punto di vista fisico, perché al di là di un po' di tosse, non ho mai avuto sintomi preoccupanti. Mio padre invece ha trascorso qualche giorno in ospedale più che altro per l'apprensione, mentre mia madre e mio fratello hanno accusato qualche linea di febbre che non ha mai superato, però, i 38°: ora stanno meglio e tra qualche giorno rifaranno il secondo ed il terzo tampone che dovrebbero risultare negativi».

Il giorno più bello

Quella stessa negatività che Federico ha "assaporato" con immensa gioia sabato 18 aprile, quando l'esito del terzo ed ultimo tampone ha ufficialmente dichiarato l'infermiere fuori dal tunnel del CoVid-19.

«Già dal secondo tampone - racconta - risultato negativo, avevo intuito che il percorso d'isolamento stava per finire, ma fino a quando non te lo certificano resti in ansia. Ne approfitto per ringraziare innanzitutto il mio piccolo-grande paese, Oiano, che nelle ultime due settimane è stato vicino a me e alla mia famiglia per quello che poteva, dimostrando di avere un grande cuore. Un grazie speciale anche alla mia fidanzata Federica, anche lei in procinto di diventare infermiera (è al terzo anno di studi infermieristici, ndr) e a tutti coloro che, saputa la notizia, non hanno mai smesso di infondere coraggio e speranza».

Federico e il calcio

Come detto, Federico Ottaviani - 30 anni il prossimo 16 dicembre - da quando era piccolo ha sempre amato il calcio. Laziale fino al midollo (che derby con la fidanzata Federica, romanista doc!) ha vestito la maglia del Rieti facendo parte per due anni della Juniores Nazionale che annoverava, tra gli altri, Francesco Marcheggiani e Andrea Antonacci. Poi due anni in Promozione con l'Alba Villa Reatina e uno col Salto Cicolano, poi Corvaro, Capradosso e Fiamignano, col quale è passato dalla Terza alla Seconda categoria, quest'anno dominata in lungo e in largo. «Prima dello stop della stagione - spiega l'esterno d'attacco - eravamo primi in classifica: non so se la stagione riprenderà, ma dovesse essere continueremo a lottare per vincere un altro campionato».

Una nota di merito

Ma, storia nella storia, non può passare in second'ordine la professionalità e la lungimiranza di chi dirige le operazioni sanitarie all'interno della Casa Circondariale reatina - dove Federico e tanti altri suoi colleghi lavorano ogni giorno - che, subito dopo la rivolta del 10 marzo scorso (in piena pandemia), ha pensato bene di sottoporre tutto il personale medico-sanitario a tamponi visti gli interventi delle forze dell'ordine ed un via-vai di addetti ai lavori che in qualche modo avrebbero potuto contaminare l'ambiente. Un'operazione preventiva che evidentemente ha dato i suoi frutti e consentito a Federico di scoprire il problema, ma anche di risolverlo velocemente.

