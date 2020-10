RIETI - Negativo il secondo tampone del sindaco di Fara Sabina Roberta Cuneo e degli altri membri del suo nucleo familiare. Il componente positivo, invece, rimane in attesa di essere sottoposto a test questa settimana. Fino a quando non si avranno gli esiti del tampone che dovrà accertare la negativizzazione del familiare, il sindaco resterà in isolamento, insieme agli altri membri della famiglia.

