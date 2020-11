Coronavirus, nuovi positivi nelle scuole: lunedì chiusa la media di Passo Corese, sanificato il plesso di Borgo Quinzio

RIETI - Nuovi positivi nei plessi della scuola media Orazio di Passo Corese e Borgo Nuovo nella frazione di Borgo Quinzio.

Domani, 23 novembre, la scuola media di Passo Corese resterà chiusa per sanificazione, a seguito di un nuovo caso di positività riscontrato in una delle classi del plesso di via Servilia. Sanificato oggi il plesso di Borgo Quinzio dove è stato registrato un contagio. Domani i ragazzi non posti in quarantena potranno rientrare in classe.

“Si comunica – recita la circolare da poco emessa dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Fara Sabina, Ileana Tozzi - a tutti gli interessati che domani 23 novembre 2020 il plesso scolastico di via Servilia sarà chiuso per procedere alla sanificazione resa indispensabile per la presenza di un caso Covid. I docenti della scuola primaria ed il personale CS presteranno servizio presso la sede centrale. I docenti della scuola secondaria di 1° grado sono invitati ad attivarsi, per quanto possibile, per proporre agli alunni attività in DAD”.

“A seguito della segnalazione di una nuova positività al Covid-19 – rende noto il sindaco di Fara Sabina Roberta Cuneo -, è pervenuta in data odierna la richiesta di sanificazione del plesso scolastico da parte della Asl. Pertanto domani, martedì 23 novembre, la scuola di via Servilia resterà chiusa. Seguirà la pubblicazione dell’ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Fara in Sabina e dell’Istituto comprensivo. Nel plesso scolastico di Borgo Nuovo, in data odierna a seguito di una nuova positività è stata effettuata la sanificazione del plesso scolastico. Pertanto domani, lunedì 23 novembre, le lezioni si svolgeranno regolarmente per le classi che non sono state poste in didattica a distanza”.

