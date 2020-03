© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus, tra i positivi di Rieti c'è una anziana operata nei giorni scorsi al femore. In merito alla questionela direzione aziendale ha precisato che «attraverso le indagini epidemiologiche in corso, verranno ricostruiti tutti gli spostamenti e i contatti del soggetto positivo. Ogni eventuale contatto a rischio verrà avviato ad isolamento fiduciario per 14 giorni e verranno monitorati quotidianamente e nel caso, sottoposti a test mediante tampone rinofaringeo a domicilio.Si precisa inoltre, che il soggetto come del resto tutti i pazienti sottoposti ad intervento chirurgico, è stato operato in un ambiente assolutamente sterile, dove vengono effettuate rigorose sanificazioni, garantendo a tutti i pazienti e al personale sanitario il massimo livello di sicurezza. Inoltre, è bene ricordare, che all’interno dell’ospedale de’ Lellis di Rieti, come in tutte le Strutture sanitarie territoriali, sin dall’inizio dell’emergenza sono state attivate, con progressivi aggiornamenti e restrizioni, tutte le procedure di prevenzione e promozione della sicurezza delle cure e di tutela della salute degli operatori sanitari, pazienti, degenti, familiari, emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio».