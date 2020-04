RIETI - Coronavirus: emergenza all'Ares 118 di Rieti, con 17 operatori che, stando alle ultime informazioni disponibili raccolte da Il Messaggero, sarebbero risultati positivi al Covid-19.

Una situazione che ha di fatto ridotto le forze degli operatori reatini, rimasti con un numero di personale sufficiente per poter utilizzare un solo mezzo di soccorso.

La notizia, della presenza di un elevato numero di contagi da Coronavirus tra i soccorritori in servizio nel Reatino, si era diffusa già ieri. Un problema in più per il servizio sanitario reatino, già provato per via degli oltre 250 malati di Coronavirus (e 9 decessi) accertati in tutta la provincia, che ha costretto l'Ares a ridurre il numero di equipaggi di soccorso.



