RIETI - C'è chi esce da casa per andare a raccogliere cicoria, buona per il pranzo pasquale, e chi, pur essendo positiva al test del Covid-19, si mette al volante della propria utilitaria per fare gli auguri a un anziano congiunto costretto a casa, non per il coronavirus.

E' campionario piuttosto variegato di giustificazioni quello che le forze dell'ordine reatine - carabinieri, Polizia, Finanza e Municipale - hanno archiviato in questi giorni di serrati controlli, finalizzati a far rispettare il divieto di muoversi da casa. Divieto che non tutti hanno compreso o voluto interpretare alla lettera. Come l'anziano, roncola in mano e stivaloni di gomma ai piedi, che fermato a centinaia di metri dalla propria abitazione, ha candidamente ammesso che andava a raccogliere cicoria. «Quella di campo, quella buona per il pranzo pasquale», ha aggiunto, sorridendo alla pattuglia dei carabinieri che lo ha fermato.

Confessione e sorriso che non hanno intenerito i cuori della pattuglia che, blocchetto alla mano, ha elevato la contravvenzione per chi viola il divieto di stare a casa. Verbale al minimo, ma necessità di cambiare menù. Chissà se il nostro anziano si sarà accontentato di mangiare quella comprata al supermercato sotto casa?

Massimo della punizione, invece, per una donna reatina che positiva al test del Covid-19 è stata pescata al volante della sua auto, lungo una via del centro, mentre si stava recando a far visita a un suo anziano congiunto. «Non può muoversi da casa. Voglio fargli gli auguri di Pasqua di persona», si è timidamentee giustificata. Peccato che anche lei non poteva allontanarsi dalla propria abitazione. E non solo per i divieti pasquali, ma anche perché una settimana prima era risultata positiva al test del coronavirurs.

E poca comprensione anche per un ragazzo, in astinenza di baci e sorrisi, che in motorino ha attraversato più di mezza città per andare sotto il balcone della sua amata. Novello Romeo finito nei verbali della squadra Volante. La sua Giulietta dovrà attendere tempi migliori. Quest'anno vale il detto “Natale con i tuoi, Pasqua...anche”. Auguri

