Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Coronavirus . Infermiera positiva a Stimigliano. Lo comunica attraverso la sua pagina Facebook, il sindaco Franco Gilardi."Cari cittadini, vi devo comunicare che purtroppo anche Elisabetta Manni è positiva al test Covid-19 - .Ho fatto il suo nome perché è stata lei ad autorizzarmi, oltre alla solidarietà della comunità stimiglianese va la mia gratitudine perché Elisabetta come infermiera ha lottato e tornerà a lottare in corsia per tutti noi.Un abbraccio forte a lei e alla sua famiglia, chiunque abbia avuto contatti con lei o con i suoi familiari negli ultimi giorni deve contattare il seguente numero 800938875 per aiutarci a ricostruire l'identikit epidemiologico.Ce la faremo anche questa volta - conclude il primo cittadino . Non Abbassiamo la guardia Restiamo in Casa perché la guerra ancora non è vinta".