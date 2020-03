RIETI - Due nuovi contagi in provincia che portano a 5 il totale dei soggetti positivi al coronavirus fin qui riscontrati. E' quanto emerge all’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore, nel reatino. Si tratta di due soggetti in sorveglianza domiciliare. Un soggetto è residente nel comune di Rieti e l'altro residente nel comune di Poggio Bustone. Con i 3 soggetti risultati positivi al COVID 19 nei giorni scorsi, rispettivamente residenti nel comune di Rieti, nel comune di Fara in Sabina (il soggetto dimesso dallo Spallanzani) e nel comune di Cantalupo, salgono quindi complessivamente a 5 i casi positivi in provincia di Rieti.

Invito tutti alla calma, dice il sindaco di Poggio Bustone

Ricevuta la comunicazione della Asl di Rieti di un caso positivo nel comune di Poggio Bustone.

La Asl come da protocollo ha attivato la sorveglianza sanitaria disponendo l'isolamento domiciliare fiduciario.

Già da ieri è stato attivato il Centro operativo comunale per far operare in totale sicurezza il gruppo comunale di Protezione civile che già dal 4 marzo per operare in collaborazione con le farmacie locali alla consegna dei medicinali.

Al momento la situazione è costantemente monitorata, Asl e Comune aggiorneranno prontamente attraverso i canali di comunicazione sugli eventuali sviluppi.

«Invito tutti i cittadini alla calma, a non generare allarmismi e soprattutto a rispettare le regole dettate dal ministero della salute», ha detto il sindaco.

Coronavirus, no al parco e attenti ai tablet: il decalogo dei pediatri per proteggere i bimbi

Risultano in isolamento 159 soggetti con link epidemiologico collegato al nord Italia. Di questi, 156 sono asintomatici e 3 sintomatici. Sono invece 6 i soggetti usciti nella giornata odierna dalla sorveglianza domiciliare che anno faatto abbassare il numeero dei soggetti reatini in quarantena. Sono invece quattro i pazienti ricoverati nelle ultime ore presso l'Unità di Malattie Infettive dell'ospedale de' Lellis di Rieti per sospetto COVID 19. Al momento, il totale dei casi positivi in ricovero presso l’Unità operativa ospedaliera sono 0 unità. Nuovi casi positivi 0 unità. Un paziente in valutazione presso il pronto soccorso dell'ospedale de Lellis di Rieti per sospetto COVID 19.

Coronavirus, la Germania strozza l'Italia sulle mascherine? Il caso dei «limiti alle esportazioni»



Ultimo aggiornamento: 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA