Via libera al vaccino AstraZeneca, da domani pomeriggio riprendono le vaccinazioni al Distretto 1

RIETI - Via libera dell’Ema e di Aifa al vaccino AstraZeneca. Asl Rieti: “Da domani si riparte con la vaccinazione presso il Distretto Rieti 1”.

Dopo il via libera dell’Ema e di Aifa, l’Azienda sanitaria locale di Rieti ripartirà, domani pomeriggio presso la sede vaccinale abituale, il Distretto Rieti 1, con tutti coloro che sono prenotati per la somministrazione del vaccino AstraZeneca. «Cercheremo - si legge in una nota della Asl - di velocizzare il ciclo vaccinale, ampliando l’orario di somministrazione e il numero di dosi, così da ridurre l’attesa di tutti i cittadini».

APPROFONDIMENTI RIETI Coronavirus, weekend dedicato alla vaccinazione delle persone con... RIETI Coronavirus: altri 60 contagi a fronte di 29 guariti. C'è... RIETI Rieti, AstraZeneca: attesa per il via libera ma crescono i dubbiosi

La Asl di Rieti inoltre comunica che, da questa notte alla mezzanotte, ripartono le prenotazioni online per gli over 72 anni. Domani, sempre alla mezzanotte, sarà la volta della fascia 70-71 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA