Coronavirus: positivo il giovane di Antrodoco di ritorno dalla Spagna, si attende la risposta per la donna di 36 anni

RIETI - Coronavirus: è positivo il 28enne di Antrodoco, di ritorno dalle vacanze in Spagna. Il tampone della Asl ha dato questo responso. Non c'è invece ancora nessun riscontro per la donna di 36 anni, di un comune della Sabina.

Questo il bollettinno della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registra un nuovo soggetto positivo al test Covid 19. Il soggetto, un uomo di 28 anni di rientro dalla Spagna, è residente/domiciliato ad Antrodoco.



128 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0.



5 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Totale positivi in provincia di Rieti: 23



Gli operatori del servizio di Igiene pubblica della Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti.



La direzione aziendale della Asl di Rieti ricorda a tutti i cittadini che è necessario attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del virus Covid-19: indossare la mascherina, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, lavarsi spesso le mani e utilizzare il gel igienizzante.



Ultimo aggiornamento: 10:39

