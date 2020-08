Coronavirus, negativi i tamponi effettuati al sindaco Nelli di Cittareale e al giornalista Mozzetti

RIETI - Coronavirus: negativo il tampone effettuato al sindaco di Cittareale Francesco Nelli e al giornalista di Amatrice, Marzio Mozzetti. I due erano da alcuni giorni in isolamento domiciliare, in quanto erano entrati in contatto, a Roma, con un soggetto poi risultato positivo al tampone del Covid-19.

I riscontri effettuati dalla Asl di Rieti, con tampone al drive-in, hanno forrtunatamente dato esito negativo.

Ultimo aggiornamento: 18:37

