RIETI - Coronavirus: altri 92 positivi e quattro decessi, tutti in ospedale. I guariti sono 41 e il totale del contagi sale a 1445.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 92 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (37) – Borgo Velino (1) – Poggio Mirteto (2) – Borgorose (2) – Cantalice (2) – Cittaducale (11) – Fara in Sabina (4) – Magliano Sabina (2) – Poggio Bustone (3) – Poggio Moiano (5) – Tarano (1) – Greccio (3) – Antrodoco (1) – Castel S. Angelo (1) – Labro (1) – Pescorocchiano (1) – Torricella in Sabina (1) – Poggio Catino (1) – Morro Reatino (3) – Rivodutri (1) – Contigliano (5) – Fara in Sabina (1) – Poggio Nativo (1) – Casaprota (1) – Montopoli in Sabina (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Coronavirus, positivi insegnante e alunno: a Santa Rufina quarantena... RIETI Rieti, ospedale de Lellis: chirurgia trasloca a Roma RIETI Coronavirus, nuovi positivi nelle scuole: lunedì chiusa la...

Contatti in sorveglianza domiciliare: 163.

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 34.

Numero tamponi eseguiti: 342.

Si registrano 41 nuovi guariti: (13) Rieti – (2) Borgo Velino – (6) Fara in Sabina- (1) Castel S. Angelo – (2) Borgorose – (1) Frasso Sabino – (1) Monte S. Giovanni – (3) Contigliano – (1) Poggio Moiano – (1) Greccio – (1) Fiamignano – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Montopoli in Sabina- (4) Poggio Nativo – (1) Morro Reatino - (1) Cittaducale – (1) Poggio Mirteto.

Si registrano 4 decessi: una donna di 89 anni (Malattie Infettive di Rieti), un uomo di 90 anni (Pronto Soccorso di Rieti), un uomo di 72 anni (Malattie Infettive di Rieti), un uomo di 87 anni (Pronto Soccorso di Rieti). I pazienti erano tutti affetti da gravi patologie.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1445.

© RIPRODUZIONE RISERVATA