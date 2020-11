RIETI - Coronavirus: 85 nuovi casi e due decessi in ospedale. I guariti sono 68, tornano a salire i positivi che sono 1348.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 85 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (23) – Accumoli (2) – Borgo Velino (1) - Borgorose (2) – Cantalice (9) – Cantalupo in Sabina (3) – Castel S. Angelo (1) - Cittaducale (5) – Cottanello (1) - Fara in Sabina (8) – Magliano Sabina (3) – Montasola (1) – Monte S. Giovanni (1) – Monteleone Sabino (2) - Morro Reatino (1) – Orvinio (1) – Pescorocchiano (1) – Poggio Bustone (3) - Poggio Moiano (6) – Poggio Nativo (5) – Scandriglia (2) – Selci (1) – Tarano (2) – Torricella in Sabina (1).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 254.

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 71.

Numero tamponi eseguiti: 531.

Si registrano 68 nuovi guariti: (25) Rieti – Amatrice (1) – Antrodoco (2) – Borgorose (3) – Cantalupo in Sabina (2) – Castel Nuovo di Farfa (1) - Cittaducale (1) – Colli sul Velino (1) – Concerviano (3) - Contigliano (1) – Cottanello (4) - Fara in Sabina (4) – Monte S. Giovanni (2) - Monteleone Sabino (3) – Montopoli in Sabina (1) – Orvinio (1) – Petrella Salto (1) - Poggio Bustone (1) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (3) – Poggio Nativo (2) – Scandriglia (1) – Torri in Sabina (4).

Si registrano 2 decessi: un uomo di 84 anni (Pronto Soccorso di Rieti), un uomo di 61 anni (Terapia Intensiva di Rieti). I due pazienti erano affetti da gravi patologie.

