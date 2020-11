Coronavirus: i contagi rallentano, 85 nelle ultime 24 ore e ci sono 109 guariti. Nuovo decesso in ospedale: l'uomo di 82 anni è morto al pronto soccorso

RIETI - Coronavirus: i contagi rallentano, 85 nelle ultime 24 ore. Nuovo decesso in ospedale: l'uomo di 82 anni è morto al pronto soccorso.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 85 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (32) – Antrodoco (1) – Belmonte in Sabina (1) – Borgo Velino (1) – Borgorose (7) – Cantalice (2) - Casaprota (1) – Cittaducale (4) – Cittareale (1) – Collevecchio (1) – Concerviano (2) – Configni (3) – Contigliano (2) – Fara in Sabina (3) – Greccio (1) – Magliano Sabina (3) – Montasola (1) – Montebuono (1) – Montopoli in Sabina (1) – Petrella Salto (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (5) – Scandriglia (1) – Selci (1) – Tarano (4) - Toffia (3) – Torri in Sabina (1).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 322.

Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 47.

Si registrano 109 nuovi guariti

(39) Rieti – (1) Borbona – (1) Borgo Velino – (4) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (1) Casaprota – (4) Cittaducale – (1) Colli sul Velino – (17) Contigliano - (5) Fara in Sabina – (5) Forano – (1) Frasso Sabino – (2) Greccio – (1) Magliano Sabina – (1) Monteleone Sabino – (5) Montopoli in Sabina - (1) Poggio Bustone – (8) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Roccantica – (3) Selci – (4) Stimigliano - (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in Sabina.

Si registra 1 decesso, di un uomo di 82 anni con gravi patologie, presso Pronto Soccorso di Rieti.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1505.

