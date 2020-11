Coronavirus: 28 nuovi contagi e due decessi a Terapia intensiva

RIETI - Coronavirus: 28 nuovi casi e due decessi. Si tratta di un uomo di 76 e di uno di 57, di Montopoli, da Il Messaggero già anticipato ieri.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano28nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti: donna 29, donna 50, uomo 39, donna 51, donna 37, donna 42, uomo 31, uomo 40, ragazzo 17.

Roma: donna 43, uomo 25, uomo 32, donna 54, uomo 49, uomo 34, uomo 42, uomo 25.

Torino: donna 24.

Contigliano: donna 72.

Poggio San Lorenzo: donna 52, donna 64.

Civita Castellana: donna 71.

Poggio Mirteto: donna 86.

L’Aquila: uomo 27.

Toffia :uomo 72.

Vallinfreda: donna 84.

Pescorocchiano: donna 59.

Moldavia: donna 32.

Per la cronaca, i soggetti riferiti a Roma, Torino, Civita Castellana, L’Aquila, Vallinfreda, Moldavia, sono residenti nelle località citate ma domiciliati nel reatino.

I contatti in sorveglianza domiciliare sono 247.

I soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 167.

Dieci i guariti: 5 Rieti, 1 Fara in Sabina, 1 Cantalupo in Sabina, 1 Concerviano, 1 Montopoli in sabina, 1 Contigliano.

Si registrano 2 decessi: un uomo di 76 anni e un uomo di 57 anni ricoverato presso terapia Intensiva di Rieti. il soggetto era affetto da comorbilità.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1027.

