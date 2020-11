Coronavirus: due persone decedute, una aveva 42 anni. Cinquanta i nuovi positivi, superata quota mille

RIETI - Coronavirus: due persone decedute, una aveva 42 anni. Cinquanta i nuovi positivi con il totale di contagi che in provincia abbattono la soglia dei mille, arrivando per la precisione a 1010.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano50nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti: uomo 35, donna 22, donna 68, uomo 67, donna 34, uomo 59, donna 55, bambina 4, uomo 50, uomo 43, donna 69, ragazzo 14, uomo 39, uomo 53, uomo 82, uomo 46, uomo 76.

Monteleone Sabino: bambina 10, uomo 72.

Fara in Sabina: donna 50, donna 75, uomo 42, donna 68.

Poggio Mirteto: donna 25, donna 32, donna 32.

Forano: donna 42, uomo 43, ragazzo 16, uomo 22.

Borgorose: bambino 9.

Poggio Nativo: donna 56, uomo 19.

Cittaducale: uomo 73.

Castel Nuovo di Farfa: uomo 18.

Contigliano: uomo 48, uomo 61, donna 75, uomo 50, donna 55, uomo 84.

Poggio S. Lorenzo: donna 58.

Borgorose: uomo 20, uomo 55, uomo 59.

Amatrice: bambina 7.

Greccio: bambina 13.

Scandriglia: ragazzo 17.

Borgo Velino: ragazza 17.

Casperia: donna 43.

I contatti in sorveglianza domiciliare: 197. I soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 60.

Sono 21 i guariti: 5 Rieti, 2 Stimigliano, 2 Cittaducale, 1 Cantalupo in Sabina, 2 Cantalice, 1 Fara in Sabina, 1 Cottanello, 1 Poggio Mirteto, 1 Montopoli in sabina, 1 Orvinio, 1 Concerviano, 1 Raccantica, 1 Scandriglia, 1 Forano.

Si registrano 2 decessi: un uomo di 68 anni e un uomo di 42. Erano ricoverati presso Terapia Intensiva du Rieti. Entrambi i soggetti erano affetti da gravi comorbilità.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1010.

