Coronavirus: dieci nuovi positivi in provinvia. Si alza l'età media dei positivi

RIETI - Coronavirus: dieci nuovi positivi in provincia. Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 10 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un uomo di 57 anni, di un uomo di 28 anni, di un uomo di 57, di una donna di 86 anni, di un uomo di 51 anni, di un uomo di 65 anni e di un uomo di 55 anni residenti/domiciliati a Rieti, cluster già noti e isolati.

Una donna di 50 anni residente/domiciliata a Borgovelino, cluster già noto e isolato. Una donna di 55 anni residente/domiciliata a Rivodutri, cluster già noto e isolato. Una donna di 64 anni residente/domiciliata a Tarano, cluster già noto e isolato.



369 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 49.



41 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



4 nuovi guariti: 3 residenti/domiciliati a Casperia, 1 residente/domiciliato a Posta.



Totale positivi in provincia di Rieti: 116



I controlli. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 228 tamponi nasofaringei di cui8di persone di rientro da zone a rischio.Si ricorda che è in vigore l’ordinanza del ministero della Salute che estende l’obbligo del test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus.

