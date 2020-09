Coronavirus: quattro nuovi positivi nel Reatino, di rientro da Sardegna e Albania

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di un uomo di 55 anni residente/domiciliato a Fara in sabina di rientro dalla Sardegna, una donna di 25 anni residente/domiciliata a Poggio Mirteto di rientro dalla Sardegna, una donna di 37 anni di nazionalità albanese residente/domiciliata a Casperia di rientro dall’Albania, una donna di 54 anni residente/domiciliata a Casperia di rientro dall’Albania.



173 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0.



9 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.





Totale positivi in provincia di Rieti: 51



Nelle ultime 48 ore presso il drive-in della Direzione aziendale sono stati eseguiti 266 tamponi oro-nasofaringei. 4900 il numero totale di tamponi eseguiti fino ad oggi in modalità drive-in di cui 497 di cittadini provenienti da zone a rischio.



Gli operatori del Servizio di Igiene pubblica della Asl di Rieti, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti. La Direzione Aziendale della Asl di Rieti chiede a tutti i cittadini la massima collaborazione e raccomanda di attenersi alle misure sanitarie di prevenzione e contenimento del virus emanate.



Prosegue l’indagine sierologia dedicata al personale della scuola: è necessario che tutto il personale coinvolto esegua il test prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. Il test è totalmente gratuito ed è effettuato con rapidità e in sicurezza dal personale del servizio di assistenza proattiva infermieristica API. L’Azienda ha programmato numerose sedute nei centri di prelievo a Rieti (Laboratorio analisi ospedale de’ Lellis) e in provincia (Magliano sabina, Poggio Mirteto, Leonessa, Amatrice) ed altre date utili sono state individuate dal 7 al 10 settembre. Eseguire il test è fondamentale per un rientro a scuola in sicurezza: la ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.

