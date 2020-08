Coronavirus: focolaio a Petrella Salto, positivi padre e due figli. Il totale dei contagi sale a 47

RIETI - Coronavirus: nuovo focolaio a Petrella Salto dove un'intera famiglia è risultata positiva al test. Questo il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Si tratta di un uomo di 53 anni residente a Petrella Salto e le due figlie, una di 10 anni e l’altra di 8. In corso l’indagine epidemiologica sul caso.



159 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0. Sono 18 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



Il totale dei positivi in provincia di Rieti sale a 47.



Ultimo aggiornamento: 10:46

