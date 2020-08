Coronavirus: quattro nuovi positivi, è un focolaio familiare. I contagi salgono a 29

RIETI - Coronavirus: tornano a salire i contagi. Quattro nuovi casi in un giorno, tutti riferiti a un focolaio familiare.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Si tratta di una donna di 39 anni, cluster già noto, i suoi due figli; un bambino di 8 anni e un ragazzo di 15; una sua amica, una donna di 38 anni, tutti residenti/domiciliati a Rieti.



123 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0.



21 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare. Il otale positivi in provincia di Rieti è di 29

L'appello della Asl. “Rivolgiamo ancora una volta un appello a tutti i cittadini affinché collaborino attivamente per evitare di innescare nuovi cluster e focolai che pregiudicherebbero tutto il lavoro di prevenzione e contenimento del virus svolto fino ad oggi, grazie anche alla collaborazione dei Sindaci della provincia di Rieti. In questa fase, la priorità é bloccare tempestivamente le catene di trasmissione, rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare. Attività che stiamo svolgendo da settimane ormai ininterrottamente, grazie all’instancabile lavoro dei sanitari del servizio di Igiene pubblica e del servizio di assistenza proattiva infermieristica.

Ma é necessaria la collaborazione di tutti. É indispensabile che i giovani si attengano scrupolosamente alle misure di prevenzione che abbiamo adottato e in caso di sintomi o frequentazioni sospetti contattino immediatamente l’Autorità sanitaria o il proprio Medico di famiglia. Si tratta di un atto di responsabilità per la propria salute e quella dei propri familiari e persone più care. Lo abbiamo ripetuto fino allo stremo: Il virus non é mutato, é in circolazione ed é subdolo ed insidioso. Il virus non cammina, ne vola, ma viaggia attraverso di noi. Per questo é indispensabile attenersi alle misure di sicurezza adottate”.

