Coronavirus, la provincia resta Covid-free per il sesto giorno consecutivo

RIETI - Coronavirus, provincia per il sesto giorno consecutivo è Covid-free. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivo al test Covid 19. 0 è il numero totale dei soggetti positivi in sorveglianza domiciliare in provincia di Rieti.

35 i contatti in sorveglianza domiciliare. Sintomatici 0. 1 soggetto è uscito dalla sorveglianza domiciliare.

Si invitano i sindaci del territorio della provincia di Rieti e tutti i cittadini, a segnalare alla Asl di Rieti casi sospetti/ingressi e rientri della popolazione dai Paesi esteri, tramite gli indirizzi e-mail (sispaslrieti@asl.rieti.it) e il numero verde (800938875) sempre attivo negli orari di lavoro.

