RIETI - Coronavirus, all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivo al test Covid 19. Sono invece 39 i soggetti in sorveglianza domiciliare. 6 i soggetti sintomatici.

0 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Si evidenziano i seguenti guariti: 3 residenti/domiciliati nel comune di Fara in sabina, 2 della struttura Covid Santa Lucia, 1 della struttura Covid Alcim, 1 della Casa di riposo Arcobaleno, 2 residenti/domiciliati nel comune di Torri in sabina, 1 residente/domiciliato nel comune di Toffia, 1 residente/domiciliato nel comune di Belmonte in sabina. Il numero totale dei guariti sale pertanto a 284.



In provincia di Rieti il numero dei soggetti positivi scende a 126.

