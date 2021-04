Covid: un nuovo decesso, ci sono 26 positivi a fronte di 36 guariti

RIETI - Covid: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 26 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (8) – Casperia (3) – Castel S. Angelo (1) – Colli sul Velino (2) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (2) – Frasso in Sabina (3) – Longone Sabino (2) – Montopoli in Sabina (1) – Petrella Salto (1) – Salisano (1) – Scandriglia (1).

Si registrano 36 nuovi guariti: (11) Rieti – (1) Amatrice - (1) Antrodoco – (1) Cantalice – (5) Cittaducale – (2) Contigliano – (3) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (2) Monte S. Giovanni – (2) Monteleone Sabino – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Pozzaglia Sabina – (2) Scandriglia - (1) Selci – (1) Tarano.

Numero tamponi eseguiti: 314. Numero totale tamponi eseguiti: 74.084.

Si registra un decesso: un uomo di 85 anni (reparti Covid OGP Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 859.

