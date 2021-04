Coronavirus, calano i contagi: sono 35 i nuovi positivi a fronte di 73 guariti e non ci sono decessi

RIETI - Coronavirus: 35 i nuovi positivi a fronte di 73 guariti e non ci sono decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 35 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (7) – Amatrice (2) – Borgorose (3) – Cantalice (1) – Casperia (2) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittareale (1) – Fara in Sabina (9) – Monteleone Sabino (2) – Petrella Salto (1) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (3) – Posta (1) – Varco Sabino (1).

Si registrano 73 nuovi guariti: (26) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Borgorose – (3) Casperia – (4) Cittaducale – (1) Collalto Sabino – (1) Contigliano – (1) Cottanello – (18) Fara in Sabina – (1) Forano – (2) Magliano Sabina – (1) Micigliano – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montopoli in Sabina – (2) Petrella Salto – (2) Poggio Catino – (1) Poggio Moiano – (1) Posta – (1) Scandriglia – (3) Toffia – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 602. Numero totale tamponi eseguiti: 72.157.

Totale positivi in provincia di Rieti: 941.

