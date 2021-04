Coronavirus: altri 55 contagi a fronte di 37 guariti, non ci sono decessi

RIETI - Coronavirus: 55 positivi a fronte di 37 guariti. Non ci sono decessi. Dieci nuovi positivi a Fara.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 55 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (14) – Amatrice (5) – Antrodoco (1) – Cantalice (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Casperia (3) – Cittaducale (7) – Collevecchio (1) – Colli sul Velino (2) – Fara in Sabina (10) – Greccio (3) – Magliano Sabina (1) – Montebuono (1) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Bustone (2) – Scandriglia (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 37 nuovi guariti: (11) Rieti – (1) Antrodoco – (2) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Cittaducale – (2) Collevecchio – (7) Fara Sabina – (1) Forano – (1) Greccio – (3) Monte S. Giovanni – (2) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 256. Numero totale tamponi eseguiti: 67.687.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1.147.

