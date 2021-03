Coronavirus, contagi di nuovo a valanga: 105 casi rispetto a 77 guariti. Non ci sono decessi

RIETI - Coronavirus: boom di contagi, nel 105 positivi a fronte di 77 guariti. Il totale è di 1129. Non ci sono decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 105 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (25) – Amatrice (3) – Antrodoco (4) – Cantalice (9) – Casperia (1) – Castel S. Angelo (1) – Cittaducale (8) – Colli sul Velino (1) – Fara in Sabina (30) – Greccio (1) – Monte S. Giovanni (2) – Montebuono (3) – Montopoli in Sabina (3) – Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Nativo (3) – Pozzaglia Sabina (2) – Rivodutri (1) – Scandriglia (2) – Tarano (3) – Torri in Sabina (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Coronavirus, ad Amatrice le prime 80 vaccinazioni agli over 80 e... RIETI Coronavirus: alta diffusione in 28 Comuni del Reatino, colpiti i... RIETI Rieti, vaccini in farmacia: adesioni elevate ma nodi da sciogliere

Si registrano 77 nuovi guariti: (18) Rieti – (1) Amatrice – (4) Borgo Velino – (2) Cantalice – (2) Cittaducale – (1) Colli sul Velino – (2) Contigliano – (13) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Greccio – (3) Micigliano – (4) Monte S. Giovanni – (4) Monteleone Sabino – (2) Montopoli in Sabina – (1) Petrella Salto – (2) Poggio Bustone – (6) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Scandriglia – (2) Selci - (1) Stimigliano – (2) Tarano – (1) Torricella in Sabina – (1) Vacone.

Numero tamponi eseguiti: 379. Numero totale tamponi eseguiti: 67.431.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1.129.

© RIPRODUZIONE RISERVATA