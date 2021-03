Coronavirus: i contagi salgono ancora, 36 nuovi casi a fronte di 11 guariti. Ma non ci sono decessi

RIETI - Coronavirus: contagi sempre su. Nelle ultime 24 ore - e ieri era domenica - si sono avuti 36 nuovi contagi a fronte di 11 guariti. Nota positiva: non ci sono decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 36 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (11) – Amatrice (2) – Ascrea (1) – Cantalice (4) – Cantalupo in Sabina (1) – Cittaducale (1) – Collevecchio (1) – Fara in Sabina (5) – Mompeo (1) – Monteleone Sabino (1) - Poggio Mirteto (1) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (1) – Tarano (1) – Torricella in Sabina (3).

Si registrano 11 nuovi guariti: (2) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (1) Borgorose – (2) Cittaducale – (2) Fara in Sabina – (2) Monte S. Giovanni – (1) Torricella in Sabina.

Non ci sono decessi.

Numero tamponi eseguiti: 69. Numero totale tamponi eseguiti: 66.650.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1.155.

