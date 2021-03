Coronavirus: salgono ancora i contagi, 62 nuovi casi a fronte di 54 guariti. Ci sono anche due decessi, tra cui un uomo di 40 anni

RIETI - Coronavirus: 62 nuovi contagi a fronte di 54 guariti. Ci sono anche due decessi, tra cui un uomo di 41 anni di Rieti e un uomo di 50 anni, deceduto a Roma.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 62 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

APPROFONDIMENTI RIETI Ambulanze costrette a lunghe attese fuori dal de Lellis con i... RIETI Coronavirus: ci sono 61 nuovi positivi a fronte di 29 guariti. E... RIETI Cittaducale e Contigliano in campo per vaccinare la popolazione

Rieti (8) – Amatrice (2) – Borgorose (1) – Cantalice (1) – Casaprota (1) – Casperia (3) – Cittaducale (6) – Collevecchio (1) – Fara in Sabina (9) – Magliano Sabina (1) – Montebuono (3) – Montopoli in Sabina (3) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (3) – Selci (2) – Stimigliano (1) – Tarano (3) – Toffia (5) – Torri in Sabina (2) – Torricella in Sabina (4) – Varco Sabino (2).

Si registrano 54 nuovi guariti: (10) Rieti – (3) Cantalice – (3) Cittaducale – (1) Collalto Sabino – (1) Concerviano – (1) Contigliano – (8) Fara in Sabina – (3) Micigliano – (6) Monte S. Giovanni – (1) Montenero Sabino – (4) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (5) Poggio Mirteto – (2) Scandriglia – (1) Selci – (1) Stimigliano – (2) Tarano – (1) Toffia.

Numero tamponi eseguiti: 425. Numero totale tamponi eseguiti: 66.581.

Si registrano due decessi: un uomo di 41 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti), un uomo di 50 anni (struttura ospedaliera Roma).

Totale positivi in provincia di Rieti: 1.130.

© RIPRODUZIONE RISERVATA