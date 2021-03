Coronavirus: ci sono 61 nuovi positivi a fronte di 29 guariti. E c'è un nuovo decesso

RIETI - Coronavirus: 61 nuovi contagi e 29 guariti, con il totale che sale sopra i 1100. E c'è un nuovo decesso, il numero 263.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 61 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (21) – Antrodoco (1) – Borgo Velino (1) – Cantalice (5) – Castel S. Angelo (1) – Cittaducale (4) – Collevecchio (1) – Contigliano (7) – Fara in Sabina (4) – Forano (1) – Magliano Sabina (1) – Monte S. Giovanni (2) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (2) – Petrella Salto (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Moiano (1) – Scandriglia (2) – Stimigliano (1) – Toffia (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 29 nuovi guariti: (9) Rieti – (5) Borgorose – (3) Cantalice - (2) Cittaducale – (3) Contigliano – (2) Montopoli in Sabina – (2) Pescorocchiano – (3) Poggio Bustone.

Numero tamponi eseguiti: 488. Numero totale tamponi eseguiti: 66.156

Si registra un decesso: un uomo di 76 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti)

Totale positivi in provincia di Rieti: 1.124.

