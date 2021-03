Covid, ancora assembramenti davanti la Basilio Sisti

RIETI - Ancora numerosi assembramenti di giovani nel solito piazzale antistante la scuola media Basilio Sisti di Rieti. Sul posto sono ora intervenuti agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale del Comune di Rieti.

Presenti anche servizi di controllo in borggese. Le forze dell'ordine hanno identificato numerosi giovani endisperso gli assembramenti con passaggi in auto a lampeggianti accesi. Sono ancora in corso controlli.

