Coronavirus: i guariti superano ancora i nuovi positivi. Sono 19 i positivi e 36 guariti e c'è un nuovo decesso.

Ma ecco il bollettinio della Asl: Coronavirus: 19 positivi e 36 guariti, c'è un nuovo decesso. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 19 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (11) – Borgorose (1) – Cantalice (1) – Contigliano (1) – Magliano Sabina (3) – Montopoli in Sabina (2).

Si registrano 36 nuovi guariti: (9) Rieti – (1) Borgo Velino – (1) Cantalice – (3) Castel S. Angelo – (2) Cittaducale – (1) Collalto Sabino – (1) Collevecchio – (1) Contigliano – (1) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (3) Monte S. Giovanni – (1) Monteleone in Sabina – (2) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Catino - (2) Stimigliano – (2) Tarano – (3) Toffia – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 592. Numero totale tamponi eseguiti: 51.587. Si registra un decesso: un uomo di 81 anni (reparti Covid di Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 620.

