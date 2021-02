Coronavirus: ci sono 19 contagi a fronte di 30 guariti e non ci sono decessi

RIETI - Coronavirus: calano di nuovo i contagi che oggi sono 19, mentre i guariti sono 30. Non ci sono decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 19 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (5) – Amatrice (1) – Antrodoco (1) – Cantalice (2) – Cittaducale (2) – Colle di Tora (1) – Contigliano (2) – Fara in Sabina (2) – Pescorocchiano (2) – Poggio Bustone (1).

Si registrano 30 nuovi guariti: (7) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (1) Borgo Velino – (1) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (3) Fara in Sabina – (1) Longone Sabino – (1) Mompeo – (1) Monte S. Giovanni – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Mirteto – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Pozzaglia Sabina – (2) Stimigliano – (3) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 536. Numero tamponi. Superata quota cinquantamila. Totale: 50.183.

Totale positivi in provincia di Rieti: 641.

