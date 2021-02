RIETI - Coronavirus: sono 21 i positivi mentre 31 i guariti. Non ci sono decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 21 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (13) – Antrodoco (1) – Cantalice (1) – Cittaducale (2) – Colli sul Velino (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (2).

Si registrano 31 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (1) Castel Nuovo di Farfa – (2) Cittaducale – (4) Collevecchio – (1) Fara in Sabina – (2) Fiamignano – (1) Mompeo – (2) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Rocca Sinibalda – (3) Toffia.

Numero tamponi eseguiti: 218. Numero totale tamponi: 47.163.

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 673.

