Coronavirus: calano i contagi, ci sono 23 positivi a fronte di 43 guariti. Ma si conta un decesso

RIETI - Coronavirus: ci sono 23 positivi a fronte di 43 guariti. Ma si conta anche un decesso.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 23 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (10) – Antrodoco (2) – Borgorose (1) – Cantalice (2) – Magliano Sabina (1) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Moiano (3) – Scandriglia (1) – Tarano (1).

Si registrano 43 nuovi guariti: (15) Rieti – (2) Borgo Velino – (2) Cantalice – (3) Cittaducale – (1) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (4) Forano – (3) Magliano Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (3) Pescorocchiano – (1) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Rivodutri – (1) Salisano – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 441. Numero totale tamponi: 46.545.

Si registrano un decesso: una donna 80 anni (reparti Covid OGP Rieti). Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 729.

