Coronavirus: calano ancora i positivi e non ci sono decessi

RIETI - Coronavirus: calano ancora i positivi in provincia.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 17 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (6) – Antrodoco (1) – Belmonte in Sabina (1) – Cantalice (1) – Cittaducale (1) – Magliano Sabina (1) – Montopoli in Sabina (1) – Pescorocchiano (1) – Poggio Bustone (1) – Stimigliano (2) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 43 nuovi guariti: (8) Rieti – (1) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (3) Borgorose – (3) Cantalice - (5) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (1) Montopoli in Sabina – (3) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Mirteto – (4) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (2) Scandriglia – (1) Torano – (1) Toffia – (4) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 474. Numero totale tamponi: 45.551.

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 769.

