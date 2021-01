Coronavirus: 40 nuovi contagi ma ci sono 49 guariti. Si contano purtroppo altri tre decessi

RIETI - Coronavirus: 40 nuovi contagi ma i guariti ancora una volta sono superiori e toccano quota 49. Ma ci sono altri tre decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 40 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (10) – Belmonte in Sabina (1) – Cantalice (2) – Casperia (1) – Castel S. Angelo (1) – Collevecchio (1) – Fara in Sabina (9) – Forano (2) – Magliano Sabina (1) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Bustone (2) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (6) – Toffia (1).

Si registrano 49 nuovi guariti: (8) Rieti – (1) Amatrice – (1) Belmonte in Sabina – (2) Cantalupo in Sabina – (1) Casperia – (1) Castel Nuovo di Farfa – (1) Cittaducale – (1) Cittareale – (1) Collevecchio – (1) Contigliano – (14) Fara in Sabina – (1) Frasso Sabino – (1) Mompeo – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (3) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (2) Salisano – (1) Scandriglia – (1) Selci – (1) Toffia – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 200.

Numero totale tamponi: 44.827.

Si registrano tre decessi: un uomo di 54 anni (ospedale Roma), un uomo di 74 anni (Terapia Intesiva di Rieti), una donna di 95 anni (RSA Cirene).

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 804.

