Coronavirus: i contagi a quota 39 ma ci sono 66 guariti. Una persona di 87 anni è deceduta

RIETI - Coronavirus: risalgono i positivi a quota 39 ma ci sono 66 guariti. Una persona è deceduta, un uomo di 87 anni al reparto Covid de de Lellis,

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 39 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (10) – Belmonte in Sabina (6) – Cantalupo in Sabina (2) – Cittaducale (1) – Collalto Sabino (1) – Collevecchio (1) - Fara in Sabina (5) – Magliano Sabina (4) – Montebuono (1) – Pescorocchiano (3) – Poggio Catino (2) – Scandriglia (1) – Stimigliano (1) – Torri in Sabina (1).

Si registrano 66 nuovi guariti: (21) Rieti – (1) Amatrice – (2) Cantalice – (1) Cittaducale – (2) Contigliano – (7) Fara in Sabina – (2) Forano – (2) Montopoli in Sabina – (3) Poggio Bustone – (2) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (4) Poggio S. Lorenzo – (1) Pozzaglia Sabina – (1) Salisano – (5) Scandriglia – (4) Stimigliano – (2) Toffia – (2) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 281. Numero totale tamponi: 44.627.

Si registra un decesso: un uomo di 87 anni (reparti Covid di Rieti).

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 816.

Ultimo aggiornamento: 14:18

