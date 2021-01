RIETI - Coronavirus: 38 nuovi contagi e 43 guariti, ma c'è un decesso.

Ma ecco ilbollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 38 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (12) – Belmonte in Sabina (2) – Fara in Sabina (4) – Fiamignano (1) – Leonessa (1) – Magliano Sabina (1) – Monte S. Giovanni (5) – Montopoli in Sabina (1) – Pescorocchiano (5) – Poggio Mirteto (2) – Rivodutri (1) – Tarano (1) – Toffia (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 43 nuovi guariti: (10) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Borgo Velino – (1) Casaprota – (1) Casperia – (1) Castel di Tora – (1) Cittaducale – (1) Cottanello – (6) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (1) Montopoli in Sabina – (5) Pescorocchiano - (2) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto - (2) Poggio Nativo – (1) Poggio S. Lorenzo – (1) Rocca Sinibalda – (5) Scandriglia – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 274. Numero totale tamponi: 43.944.

Si registra un decessoi: una donna di 92 anni ricoverata in un reparto Covid.

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 923.

