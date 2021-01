Coronavirus: tornano a salire i positivi. Ci sono 37 nuovi casi e 20 guariti e si contano anche quattro decessi

RIETI - Coronavirus: tornano a salire i positivi. Ci sono 37 nuovi casi e 20 guariti. E si contano anche altri quattro decessi.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 37 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (7) – Belmonte in Sabina (1) – Cantalice (1) – Collevecchio (1) – Contigliano (1) – Cottanello (1) – Fara in Sabina (10) – Forano (2) – Magliano Sabina (5) – Montopoli in Sabina (4) – Tarano (2) – Torricella in Sabina (2).

Si registrano 20 nuovi guariti: (3) Rieti – (1) Amatrice – (1) Antrodoco – (1) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Casperia – (1) Fara in Sabina – (2) Forano – (1) Mompeo – (1) Montebuono – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (1) Poggio Mirteto – (2) Stimigliano – (1) Tarano.

Numero tamponi eseguiti: 342. Numero totale tamponi: 40.766.

Si registrano quattro decessi: un uomo di 90 (reparti Covid OGP Rieti), un uomo di 77 anni (Terapia Intensiva OGP Rieti), una donna di 95 anni (proprio domicilio), una donna di 86 anni (ospedale Roma).

Totale positivi in provincia di Rieti: 1098.

