Coronavirus: altra impennata dei contagi, sono 63 di fronte a 38 guariti. Ma non ci sono decessi

RIETI - Coronavirus: 63 nuovi contagi a fronte di 38 guariti con il totale dei positivi che sale a 1028.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 63 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (21) – Amatrice (1) – Antrodoco (1) – Cantalice (2) – Cittaducale (1) – Fara in Sabina (8) – Forano (1) – Frasso Sabino (2) – Mompeo (3) – Montopoli in Sabina (2) – Pescorocchiano (1) – Poggio Nativo (1) - Poggio S. Lorenzo (4) – Rocca Sinibalda (4) – Scandriglia (2) – Stimigliano (1) – Toffia (6) – Torricella in Sabina (2).

Si registrano 38 nuovi guariti: (11) Rieti – (8) Cantalice - (1) Casperia – (3) Cittaducale - (1) Colli sul Velino – (2) Configni – (1) Fara in Sabina – (1) Labro – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (2) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (1) Poggio Moiano – (1) Rivodutri – (2) Scandriglia.

Numero tamponi eseguiti: 404.

Numero totale tamponi: 38.510.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1028.

