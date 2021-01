Coronavirus: altro boom di contagi, ben 86 anche se i guariti sono 74

RIETI - Coronavirus: altri boom di contagi, ben 86, anche se è alto il numero dei guariti: 75.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 86 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (28) – Antrodoco (2) – Belmonte in Sabina (2) - Cantalice (1) – Casaprota (1) – Casperia (2) – Cittaducale (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (16) – Forano (1) – Leonessa (1) – Montasola (1) – Monteleone Sabino (1) – Poggio Bustone (4) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (3) – Poggio Moiano (2) – Poggio S. Lorenzo (6) – Pozzaglia Sabina (1) – Scandriglia (1) – Selci (1) – Stimigliano (2) – Tarano (2) – Toffia (1) – Torri in Sabina (2) – Torricella i

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, scuole superiori: rientro in presenza posticipato ma restano i... RIETI Coronavirus, campagna vaccinazioni tocca quota 900: oggi coinvolta la... RIETI Coronavirus: quattro decessi, 38 nuovi positivi e in 43 sono guariti

Si registrano 75 nuovi guariti: (32) Rieti – (1) Accumoli – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (2) Borgorose – (5) Cittaducale – (1) Colli sul Velino – (2) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (3) Forano – (1) Labro – (4) Magliano Sabina – (2) Montebuono – (1) Monteleone Sabino – (2) Montopoli in Sabina – (1) Orvinio – (3) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino – (4) Poggio Mirteto – (2) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Tarano – (1) Toffia.

Numero tamponi eseguiti:200.

Numero totale tamponi: 38.106.

Totale positivi in provincia di Rieti:1003.

© RIPRODUZIONE RISERVATA