Coronavirus: nuovo boom di contagi, 51 casi a fronte di soli 14 guariti. E c'è un altro decesso

RIETI - Nuovo boom di contagi, ben 51 a ftronte di soli 14 guariti. E c'è un nuovo decesso.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 51 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (21) – Borgo Velino (1) – Borgorose (1) – Cantalice (1) – Cittaducale (4) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (5) – Labro (1) – Leonessa (1) – Mompeo (1) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (2) – Rivodutri (3) – Scandriglia (6) – Torricella in Sabina (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Rieti, Covid-19: primi cinque vaccinati a Rieti. Partita la campagna... RIETI Rieti, oggi scatta la zona arancione: regole, spostamenti e divieti... RIETI Coronavirus: un decesso, i nuovi positivi sono 27 e in 23 sono guariti

Si registrano 14 nuovi guariti: (4) Rieti – (1) Cantalice – (1) Cittaducale – (3) Fara in Sabina – (1) Montebuono – (2) Montopoli in Sabina – (2) Tarano.

Numero tamponi eseguiti: 307.

Numero totale tamponi: 35.306.

Si registra un decesso: un uomo di 91 anni (reparto Covid PS OGP Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 898.

© RIPRODUZIONE RISERVATA