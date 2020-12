Coronavirus: due decessi, 40 nuovi positivi e 59 guariti

RIETI - Coronavirus: All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 40 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (16) – Antrodoco (1) – Cantalice (1) – Casaprota (2) – Cittaducale (1) – Colle di Tora (1) – Fara in Sabina (3) – Greccio (2) – Monte S. Giovanni (1) – Montopoli in Sabina (3) – Poggio Bustone (1) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Nativo (4) – Tarano (1) – Torri in Sabina (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 59 nuovi guariti

(16) Rieti – (2) Amatrice – (2) Antrodoco – (2) Borgorose – (1) Cantalice – (2) Casaprota – (4) Castel Nuovo di Farfa – (2) Cittaducale - (1) Contigliano – (5) Fara in Sabina – (1) Greccio – (1) Morro Reatino – (1) Poggio Catino - (4) Poggio Mirteto – (8) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo – (1) Rocca Sinibalda – (3) Scandriglia - (1) Tarano.

Numero tamponi eseguiti: 245.

Numero totale tamponi: 30.363.

Si registrato due decessi: una donna di 77 anni (reparto Covid OGP Rieti), donna 67 anni (Terapia Intensiva OGP Rieti).

